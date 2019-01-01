Установлены личности погибших в ЧП с катамараном в Черном море

Установлены личности двоих погибших при ЧП с катамараном в акватории Черного моря, сообщает РИА ФАН.

По данным следствия погибли 34-летняя Анна Ш. из Белгорода и 42-летняя Светлана А. из Мордовии.

Инцидент произошел в поселке Джубга Туапсинского района в 100 метрах от берега.

