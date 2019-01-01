Происшествия

Установлены личности погибших в ЧП с катамараном в Черном море

5 июля21:41

Установлены личности двоих погибших при ЧП с катамараном в акватории Черного моря, сообщает РИА ФАН.

По данным следствия погибли 34-летняя Анна Ш. из Белгорода и 42-летняя Светлана А. из Мордовии.

Инцидент произошел в поселке Джубга Туапсинского района в 100 метрах от берега.

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ФОТО: pixabay.com
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