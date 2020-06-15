Установлена женщина, жестоко избившая девочку в лифте Красноярска
Установлена личность женщины, которая подозревается в жестоком избиении маленькой девочки в лифте одного из жилых домов Красноярска.
Ранее в соцсети попала видеозапись, на которой видно, как зрелая женщина с такой силой бьет ребенка в лифте, что та падает на пол. Выяснилось, что девочка и женщина не живут в этом доме — скорее всего, они приезжали к кому-то в гости.
Позже следствие выяснило, что жестоком «надзирателем» оказалась родная бабушка девочки — ей 53 года. В настоящее время женщину разыскивают.
Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», передает телеканал 360, который также публикует видео избиения ребенка.
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