Установлена личность погибшего в перестрелке с экс-мэром Кисилевска

Следствие установило личность мужчины, погибшего во время нападения на бывшего главу города Кисилевска Сергея Лаврентьева, пишет издание Baza.

Убитым оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе, владелец частного охранного предприятия Марат Гарипов.

Личность убитого удалось установить по отпечаткам пальцев. В рюкзаке, который был с убитым, следователи нашли бинокль, рацию, устройство для отпугивания собак, газовый баллончик, а также веревки и обойму для пистолета.

Ранее СК РФ опубликовал видео с места убийства бывшего мэр Кисилевска.