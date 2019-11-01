Установлена личность погибшего в перестрелке с экс-мэром Кисилевска
Следствие установило личность мужчины, погибшего во время нападения на бывшего главу города Кисилевска Сергея Лаврентьева, пишет издание Baza.
Убитым оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе, владелец частного охранного предприятия Марат Гарипов.
Личность убитого удалось установить по отпечаткам пальцев. В рюкзаке, который был с убитым, следователи нашли бинокль, рацию, устройство для отпугивания собак, газовый баллончик, а также веревки и обойму для пистолета.
Ранее СК РФ опубликовал видео с места убийства бывшего мэр Кисилевска.
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