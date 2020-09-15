Ушёл из жизни отец Билла Гейтса

Билл Гейтс-старший скончался у себя дома в американском штате Вашингтон в возрасте 94 лет. Об этом сообщил в соцсетях его сын – основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению», - написал предприниматель. По признанию миллиардера, он всегда стремился быть таким же, как его отец.

По информации The New York Times, причиной смерти Билла Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера.

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ФОТО: pixabay.com
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