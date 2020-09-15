Ушёл из жизни отец Билла Гейтса
Билл Гейтс-старший скончался у себя дома в американском штате Вашингтон в возрасте 94 лет. Об этом сообщил в соцсетях его сын – основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.
«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению», - написал предприниматель. По признанию миллиардера, он всегда стремился быть таким же, как его отец.
По информации The New York Times, причиной смерти Билла Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Опрос: Четверть россиян поддерживают объединение с Белоруссией
- Кадыров: Помывшие ноги в православном источнике – не чеченцы
- Тихановская пообещала Лукашенко «гарантии безопасности»
- Путин поздравил новоизбранного премьера Японии Сугу
- Ушёл из жизни отец Билла Гейтса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru