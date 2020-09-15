Ушёл из жизни отец Билла Гейтса

«Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению», - написал предприниматель. По признанию миллиардера, он всегда стремился быть таким же, как его отец.

По информации The New York Times, причиной смерти Билла Гейтса-старшего стала болезнь Альцгеймера.

