Ушёл из жизни бард Михаил Кукулевич

Член Союза писателей Москвы и исполнитель авторской песни Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в Facebook учёный и поэт Александр Городницкий.

Кукулевич родился в Ленинграде, где пережил блокаду, затем учился в медицинском институте и работал врачом-педиатром. С 1994 года он занимался журналистикой, в 2006-2014 годах работал школьным учителем.

Кукулевич известен как автор восьми поэтических книг и более четырёх сотен песен – как на свои стихи, так и на стихи других русских поэтов.

