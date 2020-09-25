Ушёл из жизни бард Михаил Кукулевич
Член Союза писателей Москвы и исполнитель авторской песни Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в Facebook учёный и поэт Александр Городницкий.
Кукулевич родился в Ленинграде, где пережил блокаду, затем учился в медицинском институте и работал врачом-педиатром. С 1994 года он занимался журналистикой, в 2006-2014 годах работал школьным учителем.
Кукулевич известен как автор восьми поэтических книг и более четырёх сотен песен – как на свои стихи, так и на стихи других русских поэтов.
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