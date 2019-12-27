Уральскому подростку оторвало руку при изготовлении петарды

Учащийся одной из гимназий Екатеринбурга получил тяжелую травму при взрыве у себя дома. Как передает Ura.ru, девятикласснику оторвало руку и обожгло лицо. Пострадавшего госпитализировали.

В региональном управлении Следственного комитета России предварительно сообщили, что парень пытался самостоятельно изготовить петарду. Молодой человек не состоял на учете, хорошо учился.

В одном из пабликов во «ВКонтакте» пишут, что одноклассники характеризуют пострадавшего как «спокойного и милого». Известно, что девятиклассник увлекается военной тематикой и упражняется в стрельбе.

