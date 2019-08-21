Уральского Депутата подозревают в убийстве жены из ревности

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинской области муниципального депутата по подозрению в убийстве жены. Речь идёт о члене Собрания депутатов посёлка городского типа Локомотивный, сообщает региональный Следстенный комитет.

Следствие предполагает, что преступление было совершено минувшей ночью в ходе бытовой ссоры, передает RT. Подозреваемый дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья, которая скончалась на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По информации Ura.ru, подозреваемый – главный врач местной больницы Азат Зарипов, он пошёл на преступление из ревности. Депутат застал жену с другим мужчиной, вернувшись домой ночью с рыбалки. Раньше супруга работала в больнице Зарипова медсестрой, она была значительно моложе мужа.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному, суд должен определиться с мерой пресечения.

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ФОТО: depositphotos.com
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