Ураганный ветер в Приморье достиг 43 м/с из-за тайфуна. Видео

Ураганный ветер на побережье Приморского края достиг 43 м/с при нижнем значении для урагана 33 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр. Во Владивостоке порывы достигают 40 метров в секунду. Приморье на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением тайфуна «Майсак».

Во Владивостоке непогода привела к отключениям электричества, ветер повалил более 100 деревьев, рекламные щиты, срывает крыши домов. Губернатор края Олег Кожемяко призвал жителей воздержаться от выхода на улицу. На мосту через бухту Золотой Рог до его закрытия для проезда ветер успел сорвать контейнер с фуры. Контейнер повредил два легковых автомобиля, к счастью никто не пострадал.

Ураганный ветер также оторвал плавучий док завода «Восточная верфь» во Владивостоке. Объект налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабли и подводные лодки не получили повреждений, заявили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота. Док уже отбуксирован в безопасное место.

Тайфун стал причиной переноса праздничных мероприятий в крае в честь окончания Второй мировой войны. Площадки должны возобновить работу завтра. По данным синоптиков, в пятницу днём ветер стихнет до 20-25 метров секунду, отмечает RT.

Девятый в этом сезоне тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября до супертайфуна. Сначала он обрушился на Японию. В Приморье прогнозируются осадки до 40 мм, в отдельных районах - свыше 50 мм. Возможны волны высотой до 5- 7 метров.

Очевидцы выкладывают видео разгула стихии.