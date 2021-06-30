Ураган повредил крыши домов и коммуникации в Саратовской области

Ураган сорвал кровлю с домов, а также повредил линии электропередачи и газовые сети в трех районах Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Руководство региона поручило ликвидировать последствия урагана на территории Аткарского, Ершовского и Федоровского районов. Отмечается, что сильный шквалистый ветер оставил без кровли жилые дома и здания социальных объектов в селах Большая Екатериновка и Умет.

В сообщении отмечается, что повреждения затронули линии электропередачи и газовые сети. На местах работают бригады электриков, газовиков, сотрудники экстренных служб.

Во вторник вечером и ночью в регионе возможны гроза, ливень, град и шквалистый ветер со скоростью 23-28 метров в секунду.

