Ураган повалил деревья и заблокировал федеральную трассу под Псковом
В Псковской области прошедший в пятницу ураган повалил деревья, из-за чего федеральная трасса "Великие Луки - Невель" оказалась заблокированной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Отмечается, что заблокировано 15 км дорожного полотна. На месте работают 22 человека и пять единиц техники от ООО "Автомобильные дороги Пскова". Работы по расчистке будут продолжаться ночью, пока трасса не станет полностью свободной для проезда автомобилей.
В сообщении комитета указано, что стихия также повредила федеральную трассу А-122 "Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки" на участке с 290-го по 300-й км. По имеющимся сведениям, на дорогу упало около 50 деревьев.
В очистке нуждается и региональная дорога "Ольша - Велиж - Усвяты - Невель". Кроме того, пострадал город Великие Луки, здесь приостановлено движение общественного транспорта, на месте работают сотрудники аварийно-спасательных служб.
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