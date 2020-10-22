В Петербурге объявили в розыск пропавших отца и сына

Следственные органы Санкт-Петербурга разыскиваются трёхлетнего Матвея Сапрыкина, который пропал без вести вместе со своим отцом, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в августе 2020 года Константин Сапрыкин увёз сына на электронном самокате в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор не установлено.

СК приводит персональные данные, а также приметы отца и мальчика. Константину Сапрыкину на вид 45-47 лет, рост около 174 см, глаза карие, волосы тёмно-русые короткие. Был одет в камуфлированную футболку, бледно-голубые джинсы, серые кроссовки. При себе имел сумку черного цвета через плечо, кроссовки серого цвета.

Приметы Сапрыкина Матвея: рост около 96 см, глаза карие, немного вьющиеся русые волосы. Был одет в тёмные голубые джинсы, серо-зелёные кроссовки со светящееся подошвой, тёмно-серый свитер с высокой горловиной и горизонтальными полосами бирюзового и белого цветов. Особая примета: ямочка на подбородке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ребёнке и его отце, просят сообщить в правоохранительные органы.

