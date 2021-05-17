Упавший на рельсы пассажир сбил график движения московского метро

Пассажир упал на рельсы с платформы станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Из-за происшествия на серой ветке были увеличены интервалы движения поездов по направлению север - юг.

По информации департамента транспорта столицы, сейчас движение на линии возвращается к стандартному графику. По данным «Интерфакса», виновник происшествия остался жив – его оперативно подняли на платформу, для чего на непродолжительное время пришлось снять напряжение с контактного рельса.

Причины инцидента уточняются. О дальнейшей судьбе упавшего на рельсы пассажира информации не поступало.

