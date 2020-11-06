Университет Skillbox подтвердил смерть основателя Игоря Коропова

Пресс-служба онлайн-университета Skillbox сообщила о смерти основателя компании Игоря Коропова.



Ранее в пятницу следственные органы Краснодарского края сообщили, в Чёрном море близ Нижнеимертинского порта было обнаружено тело утонувшего мужчины. В университете подтвердили, что это пропавший 1 ноября 31-летний Игорь Коропов, опознание подтверждено полицией.

По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти не обнаружено, криминальная версия происшествия не рассматривается.

По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года Коропов вышел из отеля, расположенного в Сочи на улице 65 Лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. Источник ТАСС в экстренных службах региона заявил, что Коропов мог по неосторожности упасть в воду с морского пирса.

