Уничтоженная банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном

Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев заявил, что ликвидированная в Чечне банда Аслана Бютукаева планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Грозном, сообщает ТАСС.

По его словам, информация об этом содержалась в блокнотах, которые нашли в рюкзаке лидера банды на месте проведения спецоперации.

«В них были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются», - рассказал Чалаев.

Полицейский добавил, что два участника банды были обнаружены в декабре 2020 года в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района. Одного из них ликвидировали на месте, второму удалось уйти, но силовики смогли проследить за ним и установить место, где находилось подземное укрытие боевиков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в Чечне банды Бютукаева, в том числе её лидера, который причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году, сообщает RT. Кадыров отметил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации и «лично вносил корректировки».

