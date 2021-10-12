Умерла ветеран из Санкт-Петербурга, собиравшая деньги для медиков

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, объявившая о сборе средств для помощи семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, умерла в возрасте 99 лет, сообщает РИА Новости.

По словам внучки Елены Фомичёвой, Корнева умерла утром 12 октября. Родственница отметила, что это не какое-либо заболевание - просто возраст.

В мае 2020 года Корнева стала публиковать на YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и объявила о сборе средств в поддержку медиков, заразившихся COVID-19, а также семей погибших от инфекции врачей. К настоящему моменту собрано около 4,8 миллиона рублей.

Осенью 2020 года президент России Владимир Путин наградил ветерана знаком отличия «За благодеяние».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Кондратюк
ТЕГИ:МедикиСмертьВетераны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры