Умерла ветеран из Санкт-Петербурга, собиравшая деньги для медиков
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, объявившая о сборе средств для помощи семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, умерла в возрасте 99 лет, сообщает РИА Новости.
По словам внучки Елены Фомичёвой, Корнева умерла утром 12 октября. Родственница отметила, что это не какое-либо заболевание - просто возраст.
В мае 2020 года Корнева стала публиковать на YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и объявила о сборе средств в поддержку медиков, заразившихся COVID-19, а также семей погибших от инфекции врачей. К настоящему моменту собрано около 4,8 миллиона рублей.
Осенью 2020 года президент России Владимир Путин наградил ветерана знаком отличия «За благодеяние».
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