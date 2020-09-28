Умерла режиссер «Мосфильма» Лузгина
Режиссер «Мофильма» Марина Лузгина умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, членом которого являлась Лузгина.
В союзе выразили соболезнования родным и близким умершей. Отмечается, что ее заключительной работой стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» (2020). Причина смерти не уточняется.
Лузгина в 1968 году окончила училище Щукина по специальности "режиссура". С 1969 года она трудилась на киностудии «Мосфильм» в качестве второго режиссера.
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