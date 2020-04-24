Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О её смерти сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

«Юлия Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», - написал он на своей странице в «Инстаграме».

Информацию о смерти Ларионовой в «Инстаграме» разметил и бессменный ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин. «Юля старалась...боролась», - написал он.

О причине смерти пока ничего неизвестно.

Ларионова начинала карьеру на радио в качестве музыкального редактора, в 2016 году стала главным редактором «Русского радио».

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ФОТО: pixabay.com
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