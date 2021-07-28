Умерла бывший руководитель Росздравнадзора
Бывший руководитель Росздравнадзора, доктор фармацевтических наук Елена Тельнова скончалась в возрасте 69 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что Тельнова работала в Росздравнадзоре с момента учреждения ведомства. Служба была создана в соответствии с указом президента в 2004 году.
Причины смерти не уточняется. В Росздравнадзоре выразили слова соболезнования близким Тельновой.
В настоящее время главой ведомства является Алла Самойлова. Она вступила в эту должность в апреле 2020 года.
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