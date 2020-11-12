Умерла бабушка расстрелявшего прохожих нижегородского стрелка

Бабушка Даниила Монахова, расстрелявшего прохожих в посёлке под Нижним Новгородом, скончалась в больнице от ран, сообщает региональный Минздрав.



В ведомстве рассказали, что врачи до последнего боролись за жизнь пациентки, но спасти её не смогли. Таким образом родственница 18-летнего нижегородского стрелка стала четвёртой жертвой инцидента, который произошёл в Борском районе Нижегородской области.

Днём 12 октября Даниил Монахов убил трёх мужчин и ранил ещё троих граждан, в том числе родную бабушку, после чего скрылся с места преступления. Позже обнаружили его тело с признаками суицида. Суд в Нижегородской области арестовал врача, выдавшего Монахову справки, необходимые для получения оружия. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность».