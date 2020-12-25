Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко
25 декабря 202016:26
Умер замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, сообщает TUT.BY.
Причины смерти неизвестны, ему было 49 лет.
Кравченко получил назначение послом Белоруссии в США 20 июля 2020 года, но в США его так и не отправили, он продолжил исполнять обязанности замглавы МИД.
Посла Белоруссии в США нет уже 12 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко
- Матвиенко призвала сенаторов бросить курить, чтобы накопить на Mercedes
- Роспотребнадзор ввёл обязательный карантин для прибывающих из Великобритании
- Жириновский заявил, что возьмет уродливую скульптуру Аленки себе
- Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима
25 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru