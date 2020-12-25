Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко

Умер замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, сообщает TUT.BY.

Причины смерти неизвестны, ему было 49 лет.

Кравченко получил назначение послом Белоруссии в США 20 июля 2020 года, но в США его так и не отправили, он продолжил исполнять обязанности замглавы МИД.

Посла Белоруссии в США нет уже 12 лет.




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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Белоруссия
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