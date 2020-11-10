Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92 году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Москвин является трёхкратным чемпионом СССР - свои титулы он завоевал в паре с Майей Беленькой в 1952, 1953 и 1954 году. После окончания спортивной карьеры стал тренировать молодых фигуристов.

Москвин воспитал таких спортсменов, как чемпион Европы Игорь Бобрин, двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов, призёры мировых первенств Тамара Москвина и Алексей Мишин, чемпионы мира Марина Ельцова и Андрей Бушков, призёры Олимпийских игр Лариса Селезнева и Олег Макаров.

Прославленный тренер до последнего времени занимался тренерской работой, помогал как спортсменам, так и их наставникам.

Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Москвина.