Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин
Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92 году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Москвин является трёхкратным чемпионом СССР - свои титулы он завоевал в паре с Майей Беленькой в 1952, 1953 и 1954 году. После окончания спортивной карьеры стал тренировать молодых фигуристов.
Москвин воспитал таких спортсменов, как чемпион Европы Игорь Бобрин, двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов, призёры мировых первенств Тамара Москвина и Алексей Мишин, чемпионы мира Марина Ельцова и Андрей Бушков, призёры Олимпийских игр Лариса Селезнева и Олег Макаров.
Прославленный тренер до последнего времени занимался тренерской работой, помогал как спортсменам, так и их наставникам.
Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Москвина.
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