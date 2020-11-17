Умер Роман Виктюк
Советский и российский театральный режиссёр, народный артист России Роман Григорьевич Виктюк умер на 85-м году жизни.
В конце октября Роман Виктюк был госпитализирован и проходил курс реабилитации после коронавируса. В дирекции московского Театра Романа Виктюка сообщили, что режиссёр скончался в больнице 17 ноября.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Спектакли в московских театрах начал ставить в 1970-х годах. Самый знаменитый спектакль мэтра - «Служанки», в котором все роли играли мужчины, был поставлен в 1988 году на сцене театра «Сатирикон».
В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка. Всего на счету Виктюка более 250 постановок.
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