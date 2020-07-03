Умер писатель и журналист Евгений Войскунский

Писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз писателей Москвы.

Отмечается, что писатель умер в пятницу 3 июля. Причина смерти не называется.

В Союзе писателей выразили соболезнования родственникам Войскунского.



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ФОТО: pixabay.com
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