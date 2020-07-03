Умер писатель и журналист Евгений Войскунский
3 июля 202022:59
Писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз писателей Москвы.
Отмечается, что писатель умер в пятницу 3 июля. Причина смерти не называется.
В Союзе писателей выразили соболезнования родственникам Войскунского.
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3 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru