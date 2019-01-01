Умер отец Николая Баскова

В семье Николая Басков – тяжелая утрата. В возрасте 67 лет из жизни ушёл отец известного исполнителя. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Владимир Винокур. Он опубликовал у себя в аккаунте семейное фото, на котором запечатлены Николай Басков и его родители, а также выразил свои соболезнования исполнителю и его матери Елене.

Как отмечают СМИ, о смерти отца Николай Басков узнал перед выходом на сцену в Минске. Там артист принимал участие в закрытии Европейских молодежных игр.

Добавим, причина смерти Виктора Баскова пока не называется.

Ранее НСН писала, что Николай Басков вошёл в топ-3 самых любимых артистов россиян. Об этом стало известно после проведённого «Левада-центром» опроса. Он разделил почётное третье место в рейтинге симпатий со Львом Лещенко. Рейтинг любимых артистов возглавил филипп Киркоров. Его имя участники опроса называли чаще всех остальных (8%), отвечая на вопрос о любимом певце, исполнителе или музыкальной группе. На второй строчке с равными показателями (5%) оказались Алла Пугачёва и Стас Михайлов.



