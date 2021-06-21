Умер основатель I.F.K. Максим Галстьян
Основатель рок-группы I.F.K. Макс Галстьян умер в ночь на 20 июня. Об этом музыкальный коллектив сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце I.F.K., связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», - написали коллеги Галстьяна.
Что именно стало причиной смерти Галстьяна не уточняется, однако музыкант Роман Хомутский, комментируя печальную новость, призвал «не игнорировать болезненные симптомы», так как «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».
Максим Галстьян известен не только как основатель и участник группы I.F.K., которая появилась в 1994 году. Вместе со своим коллективом он выступал с дуэтом «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, а также организовал вместе с ди-джеем Грувом проект Groove F.K.
Ранее певица Марина Максимова (МакSим) была госпитализирована с пневмонией и сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови, сообщает RT. По словам представителя, певицу подключили к аппарату ИВЛ, она находится в искусственной коме, при этом тесты на COVID-19 отрицательные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- «Русофобские выхлопы». Глава Крыма назвал продление санкций ЕС ожидаемым решением
- Врач назвал симптомы «индийского» штамма COVID-19
- Путин призвал провести выборы «чисто и честно»
- Сахалинский губернатор заявил о недопустимости увольнений за отказ от вакцинации
- В Федерации профсоюзов напомнили, что сокращенные из-за жары дни оплачиваются полностью
- Умер основатель I.F.K. Максим Галстьян
- Сербия, Черногория и еще ряд стран «закрыли небо» для Белоруссии
- Блок экс-президента Кочаряна заявил о непризнании результатов выборов
- В Кремле отметили неизбежность ревакцинации от коронавируса
- Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru