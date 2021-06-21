Умер основатель I.F.K. Максим Галстьян

Основатель рок-группы I.F.K. Макс Галстьян умер в ночь на 20 июня. Об этом музыкальный коллектив сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце I.F.K., связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», - написали коллеги Галстьяна.

Что именно стало причиной смерти Галстьяна не уточняется, однако музыкант Роман Хомутский, комментируя печальную новость, призвал «не игнорировать болезненные симптомы», так как «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

Максим Галстьян известен не только как основатель и участник группы I.F.K., которая появилась в 1994 году. Вместе со своим коллективом он выступал с дуэтом «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, а также организовал вместе с ди-джеем Грувом проект Groove F.K.

Ранее певица Марина Максимова (МакSим) была госпитализирована с пневмонией и сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови, сообщает RT. По словам представителя, певицу подключили к аппарату ИВЛ, она находится в искусственной коме, при этом тесты на COVID-19 отрицательные.

