Умер кинорежиссёр Александр Воропаев
Режиссёр игрового и документального кино Александр Воропаев умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Причина смерти не уточняется.
Александр Воропаев родился в 1941 году. В 1969 году он окончил операторский факультет ВГИК, а в 1972 году - режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров. Работал оператором на киностудии «Мосфильм» и творческом объединении «Экран».
В фильмографии Александра Воропаева такие игровые фильмы, как «На краю бездны», «Место под солнцем», «Лучшая дорога нашей жизни», «Василиса Мелентьева» и другие, а также документальные кинокартины «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».
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