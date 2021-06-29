Умер кинорежиссёр Александр Воропаев

Режиссёр игрового и документального кино Александр Воропаев умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Причина смерти не уточняется.

Александр Воропаев родился в 1941 году. В 1969 году он окончил операторский факультет ВГИК, а в 1972 году - режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров. Работал оператором на киностудии «Мосфильм» и творческом объединении «Экран».

В фильмографии Александра Воропаева такие игровые фильмы, как «На краю бездны», «Место под солнцем», «Лучшая дорога нашей жизни», «Василиса Мелентьева» и другие, а также документальные кинокартины «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».

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