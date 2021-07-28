Умер экс-глава ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Экс-глава ракетно-космической отрасли Советского союза Олег Бакланов умер на 90 году жизни. Об этом сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем канале в Telegram.

Рогозин отметил, что Бакланов был другом его семьи и выразил соболезнования родным и близким умершего.

Бакланов родился в 1932 году в Украинской ССР (Украина в настоящее время). С 1983 по 1988 годы занимал должность министра общего машиностроения СССР. С 1985 по 1988 гoд являлся главой ракетнo-космической oтрасли СCCР.

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ФОТО: pixabay.com
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