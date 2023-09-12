Умер бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий
12 сентября 202310:26
Умер бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, пишет Telegram-канал «Фонтанки».
Сообщается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой он боролся последние годы. Он покинул должность вице-губернатора города по ЖКХ неделю назад.
При Повелии были начаты преобразования в сфере содержания Петербурга - отказ от коммерческих конкурсов и передача этих функций адресно бюджетным учреждениям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru