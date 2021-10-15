Умер британский депутат, получивший ножевые ранения на встрече с избирателями

Депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Дэвид Амесс, на которого напали с ножом, умер, собщает полиция графства Эссекс.

Инцидент произошёл на встрече парламентария с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си - в приёмную избирательного округа вошёл неизвестный, который нанёс Амессу несколько ударов ножом.

В полиции добавили, что подозреваемый в нападении 25-летний мужчина задержан.

Ранее в японском Токио полиция задержала мужчину с ножом, который внезапно напал на людей, стоявших рядом с банкоматом.

