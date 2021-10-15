СМИ: В Токио мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции
15 октября 202110:53
По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения вооруженного мужчины на пассажиров железнодорожной станции в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.
ЧП произошло на станции Уэно. Мужчина с ножом внезапно напал на людей, стоявших рядом с банкоматом. Полиция задержала злоумышленника на месте.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента, проводится расследование по факту покушения на убийство, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- СМИ: В Токио мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции
- Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова
- Талибы запретили вырубку леса в Афганистане
- Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока
- Эксперт предупредил россиян о схеме мошенничества во время переписи населения
- Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости
- ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний
- Матвиенко оценила возможность введения общефедерального локдауна
- Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса
- Британскую королевскую семью пригласили в Крым
14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru