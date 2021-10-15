СМИ: В Токио мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции

По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения вооруженного мужчины на пассажиров железнодорожной станции в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

ЧП произошло на станции Уэно. Мужчина с ножом внезапно напал на людей, стоявших рядом с банкоматом. Полиция задержала злоумышленника на месте.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента, проводится расследование по факту покушения на убийство, отмечает RT.

