СМИ: В Токио мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции

По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения вооруженного мужчины на пассажиров железнодорожной станции в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

ЧП произошло на станции Уэно. Мужчина с ножом внезапно напал на людей, стоявших рядом с банкоматом. Полиция задержала злоумышленника на месте.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента, проводится расследование по факту покушения на убийство, отмечает RT.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:НападениеЯпония
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