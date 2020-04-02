Умар Джабраилов попал в больницу с ранами рук
В Москве госпитализирован бизнесмен Умар Джабраилов. По данным телеканала «360», предприниматель попал в больницу с порезами рук, в момент прибытия врачей мужчина находился в шоковом состоянии.
В свою очередь АГН Москва уточняет, что бизнесмен сейчас находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как «относительно удовлетворительное».
По данным РЕН ТВ, экс-сенатор был госпитализирован из гостиничного комплекса «Измайлово», он находился там в одном из номеров.
В 2017 году Джабраилов был задержан за стрельбу в другом гостиничном комплексе. Впоследствии его приговорили к штрафу в полмиллиона рублей за хулиганство.
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