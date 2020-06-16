Ульяновец убил знакомую и пытался закусить ее сердцем

В Ульяновске мужчина убил свою знакомую женщину, а затем попытался съесть ее внутренние органы, включая сердце. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.



Преступление произошло 4 декабря прошлого года в поселке Дачный в Ульяновске. Перед этим мужчина несколько дней беспробудно пил вместе с жертвой, а затем нанес ей смертельное ножевое ранение. После убийства мужчина спрятал тело в подполе кухни, частично расчленил тело и попытался съесть органы.



В ходе допроса он не смог объяснить мотив своих действий, так как страдает от хронического психического расстройства.



СКР после завершения расследования направил дело в суд для отправки мужчины на принудительное лечение, передает Газета.ру

