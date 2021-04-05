Украинский солдат покончил с собой на боевом посту

Национальная полиция Украины сообщила о суициде 20-летнего солдата-срочника, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Волынской области страны. Во время происшествия молодой человек находился в патруле на белорусско-украинской границе.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Отмечается, что тело солдата отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.



