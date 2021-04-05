Украинский солдат покончил с собой на боевом посту
5 апреля 202122:28
Национальная полиция Украины сообщила о суициде 20-летнего солдата-срочника, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в Волынской области страны. Во время происшествия молодой человек находился в патруле на белорусско-украинской границе.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Отмечается, что тело солдата отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru