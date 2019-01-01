Происшествия
Украинский депутат убил себя во время чистки наградного пистолета
19 июня14:09
Депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук погиб от полученного ранения во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко, передает Ura.ru.
Инцидент произошел дома у парламентария. В скорую помощь и полицию позвонила супруга парламентария. Она сообщила, что муж получил ранение. Однако к приезду медиков мужчина уже скончался.
Обстоятельства происшествия выясняются, передает RT.
Дмитрий Тымчук руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».
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