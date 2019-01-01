Украинский депутат убил себя во время чистки наградного пистолета

Депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук погиб от полученного ранения во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко, передает Ura.ru.

Инцидент произошел дома у парламентария. В скорую помощь и полицию позвонила супруга парламентария. Она сообщила, что муж получил ранение. Однако к приезду медиков мужчина уже скончался.

Обстоятельства происшествия выясняются, передает RT.

Дмитрий Тымчук руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».



