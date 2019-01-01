Украинские военные за неделю 134 раза нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 134 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, силовики обстреляли жилые и инфраструктурные объекты. В результате были повреждены примерно 50 домов и школа.

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — около 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.



