Украинские военные за неделю 134 раза нарушили перемирие в Донбассе
Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 134 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, силовики обстреляли жилые и инфраструктурные объекты. В результате были повреждены примерно 50 домов и школа.
С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — около 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Психолог рассказал, как распознать финансовую пирамиду и не потерять сбережения
- При выпуске косаток и белух были нарушены важнейшие рекомендации команды Кусто
- Напрасная смерть Фердинанда. Историк рассказал о неизбежности Первой мировой
- Донбасс выдал Киеву в одностороннем порядке четырёх пленных
- Трампа позвали в Россию на празднование юбилея Победы