Украинские военные ранены при взрыве в Донбассе

Два украинских военных госпитализированы с ранениями в результате взрыва в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что военные получили осколочные ранения. Один из военных находится в состоянии средней тяжести, другой - в удовлетворительном.

Взрыв неизвестного устройства произошел на территории, за которую ответственна оперативно-тактическая группировка «Восток». Обстоятельства инцидента устанавливаются.







