Украинские военные ранены при взрыве в Донбассе

Два украинских военных госпитализированы с ранениями в результате взрыва в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что военные получили осколочные ранения. Один из военных находится в состоянии средней тяжести, другой - в удовлетворительном.

Взрыв неизвестного устройства произошел на территории, за которую ответственна оперативно-тактическая группировка «Восток». Обстоятельства инцидента устанавливаются.




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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ДонбассВзрыв
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