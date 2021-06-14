Украинские военные ранены при взрыве в Донбассе
14 июня 202121:59
Два украинских военных госпитализированы с ранениями в результате взрыва в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что военные получили осколочные ранения. Один из военных находится в состоянии средней тяжести, другой - в удовлетворительном.
Взрыв неизвестного устройства произошел на территории, за которую ответственна оперативно-тактическая группировка «Восток». Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru