Украинские пограничники не слышали про перестрелку на границе с Россией

Украинские пограничники не фиксировали никаких выстрелов рядом с российской границей, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве уточнили, что проверяют участок российско-украинской границы, на который указывает ФСБ РФ, несмотря на то, что российская сторона «до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях».

Пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил изданию «Украинская правда», что ведомство пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке. «Разбираемся в этой ситуации», - добавил он.

Ранее в ФСБ РФ рассказали, что в ночь на 4 декабря на территорию России попытались проникнуть трое неизвестных, которые, при попытке задержания, оказали вооружённое сопротивление. Один из нарушителей был убит, двое других сумели убежать - по предварительным данным, они скрылись на территории Украины.

