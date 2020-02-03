Украинку нашли мертвой в московской квартире корейского топ-менеджера

В Москве при невыясненных обстоятельствах скончалась 27-летняя гражданка Украины – ее нашли в ванной комнате съемной квартиры, которую арендует южнокорейский топ-менеджер компании Lotte Shopping Rus.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля. 44-летний иностранцец рассказал, что познакомился с девушкой в ночном клубе, после чего пригласил ее к себе в квартиру. Там они, по его словам, всю ночь распивали спиртные напитки.

Под утро девушка пошла в душ, а мужчина лег спать. Проснувшись, он обнаружил свою спутницу мертвой в пустой ванне.

Тело покойной доставлено в морг для установления причины смерти. Ведется проверка, сообщает АГН Москва.

