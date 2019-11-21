Украинка представилась женой Путина и пыталась прорваться в Кремль

В среду, 20 ноября, на Красной площади задержали приезжую с Украины, которая пыталась попасть в Кремль.

По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел около 17 часов. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) обратили внимание на странную женщину, которая вела себя не совсем адекватно. Сотрудникам она заявила, что приходится Путину женой и потребовала встречи с «супругом».

В результате женщину доставили в отдел полиции, а уже оттуда перевезли в психиатрическую больницу им. Алексеева с подозрением на приступ шизофрении.

Отмечается, что «женой» российского президента оказалась 36-летняя гражданка Украины по имени Наталья.

