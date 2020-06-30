Украинка пострадала от удара молнии через розетку

Известно, что женщина во время грозы выключила все электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила её в спину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным СМИ, сейчас её состояние улучшилось.

