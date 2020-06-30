Украинка пострадала от удара молнии через розетку

37-летняя жительница украинского села Малые Передремихи пострадала от удара молнии, попавшей в дом через розетку. Об этом сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации.

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Известно, что женщина во время грозы выключила все электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила её в спину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным СМИ, сейчас её состояние улучшилось.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГрозаМолния
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