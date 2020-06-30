Украинка пострадала от удара молнии через розетку
30 июня 202013:03
37-летняя жительница украинского села Малые Передремихи пострадала от удара молнии, попавшей в дом через розетку. Об этом сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации.
Известно, что женщина во время грозы выключила все электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила её в спину.
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным СМИ, сейчас её состояние улучшилось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru