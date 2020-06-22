Житель Подмосковья выжил после удара молнии
Молния ударила в 19-летнего жителя наукограда Фрязино, когда тот в грозу пытался уехать на велосипеде от Амерьевского карьера в городском округе Щёлково. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Поражённый разрядом электричества парень свалился с велосипеда на дорогу. Ему бросились помогать очевидцы. Молодой человек был в сознании, но прибывшие на место происшествия спасатели решили не рисковать и отвезли его в больницу.
Пострадавший проведёт под присмотром врачей ещё неделю. Медики будут следить за состоянием внутренних органов и нервной системы, а также за работой сердца.
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