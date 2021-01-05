Украинец пытался вывезти из России дорогостоящую коллекцию солдатиков

Государственная пограничная служба Украины задержала гражданина Украины, который попытался вывезти из России 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в Черниговской области в пункте пропуска "Сеньковка". Стоимость незадекларированной коллекции военно-исторических миниатюр составляет более 24 тысяч долларов (почти 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

По информации украинских пограничников, провезти фигурки за вознаграждение, гражданина Украины попросил россиянин, который намеревался продать солдатиков любителям военной и исторической миниатюры на Украине.

Стоимость одной фигурки в Сети составляет около 53 долларов, сообщает РЕН ТВ. Солдатиков у украинца изъяли и выписали ему штраф.

