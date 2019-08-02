Угрожавший взорвать себя возле Кремля бизнесмен получил срок

Тверской суд Москвы вынес приговор приморскому бизнесмену Дмитрию Шалаю, который осенью прошлого года угрожал подорвать газовый баллон возле стен Кремля.

Как передает Ura.ru, предпринимателя признали виновным в хулиганстве и приговорили к двум годам колонии общего режима.

Как сообщал телеканал 360, переговоры с «террористом» ввел лично глава Росгвардии Виктор Золотов.

После разговора с ним мужчина решил сдаться, а позднее назвал Золотова «настоящим мужиком».

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ФОТО: pixabay.com
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