Угрожавший взорвать себя возле Кремля бизнесмен получил срок
2 августа18:24
Тверской суд Москвы вынес приговор приморскому бизнесмену Дмитрию Шалаю, который осенью прошлого года угрожал подорвать газовый баллон возле стен Кремля.
Как передает Ura.ru, предпринимателя признали виновным в хулиганстве и приговорили к двум годам колонии общего режима.
Как сообщал телеканал 360, переговоры с «террористом» ввел лично глава Росгвардии Виктор Золотов.
После разговора с ним мужчина решил сдаться, а позднее назвал Золотова «настоящим мужиком».
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