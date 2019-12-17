Югорчанка хранила труп убитого в чемодане на балконе

Жительница Сургута убила знакомого, после чего скрыла тело в чемодане, который хранила на балконе свой квартиры. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Ханты-мансийскому автономному округу.

По данным следствия, подозреваемая вместе со своим сожителем активно злоупотребляла спиртными напитками. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. В порыве ярости женщина нанесла несчастному 19 ножевых ранений.

Сначала злоумышленница хотела вынести чемодан с трупом на улицу, чтобы где-то спрятать, однако в итоге муки совести заставили её явиться в полицию с повинной. Ранее женщина не имела проблем с законом, она задержана. Возбуждено уголовное дело.

