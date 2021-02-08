Уголовные дела возбудили по факту насилия над заключенными в Иркутске

Уголовные дела по фактам насилия в отношении осужденных возбудили против нескольких сотрудников исправительной колонии (ИК) N6 и следственного изолятора (СИЗО) N1 в Иркутске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.

В конце января ведомство провело комплексную проверку и установило, что отдельные сотрудники ИК-6 допускали незаконные действия, а также деяния сексуального характера в отношении заключенного. По результатам проверки СК по региону возбудил уголовное дело против неустановленных лиц.

После дополнительных мероприятий, проведённых ФСИН, удалось установить и задержать подозреваемых в данном преступлении. Уголовное дело возбудили против двух сотрудников оперативного отдела колонии.

Кроме того, неделей ранее ФСИН задержала младшего инспектора СИЗО-1. Его подозревают в превышении полномочий в рамках расследования дела о насилии в отношении осужденного.

Комиссия ФСИН с 18 января проводит проверки организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН Иркутской области. Ведомство выявило большое количество нарушений со стороны ряда сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также осужденных. ФСИН направила в регион дополнительную группу сотрудников, в том числе для сопровождения уголовных дел, возбужденных по факту нарушений.

Руководители следственного изолятора и колонии на время проверок были отстранены от работы. Исправительные учреждения работают в штатном режиме. Комиссия ФСИН в Иркутской области продолжает проверки.

