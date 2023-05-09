Уголовное дело завели в Саратове после гибели людей из-за упавшего дерева
Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», возбудили в управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.
Поводом стала трагедия, произошедшая в Саратове в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького, где на отдыхающих упало дерево. В результате погибли девятилетний ребенок и 80-летняя женщина, пострадали 42-летняя женщина и две девочки - пяти и восьми лет.
«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.
Ранее в Саратове дети отравились угарным газом, пострадавшим 1 год, 9 и 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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