Уголовное дело завели после ДТП с детским автобусом под Псковом

Уголовное дело возбуждено в Псковской области в связи с дорожной аварией, в которую попал автобус, перевозивший школьников. Об этом информирует региональная прокуратура.

ДТП случилось в понедельник утром в Пушкиногорском районе в окрестностях деревни Новгородка. На федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло столкновение детского автобуса с грузовиком. Пытаясь избежать ДТП, водитель автобуса съехал в кювет.

Всего пострадали 17 человек, в том числе 13 детей. По последним данным областного комитета по здравоохранению, госпитализированы девять школьников. Трое из них помещены в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Дети ехали на экскурсию в Псков.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова также подтвердила, что одна скорая помощь, спешившая на помощь детям, попала в ДТП и перевернулась на бок. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фельдшер пострадал незначительно, водитель находится в реанимации.

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Фото: 60.mchs.gov.ru
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