Уголовное дело завели после ДТП с детским автобусом под Псковом
Уголовное дело возбуждено в Псковской области в связи с дорожной аварией, в которую попал автобус, перевозивший школьников. Об этом информирует региональная прокуратура.
ДТП случилось в понедельник утром в Пушкиногорском районе в окрестностях деревни Новгородка. На федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло столкновение детского автобуса с грузовиком. Пытаясь избежать ДТП, водитель автобуса съехал в кювет.
Всего пострадали 17 человек, в том числе 13 детей. По последним данным областного комитета по здравоохранению, госпитализированы девять школьников. Трое из них помещены в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Дети ехали на экскурсию в Псков.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова также подтвердила, что одна скорая помощь, спешившая на помощь детям, попала в ДТП и перевернулась на бок. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фельдшер пострадал незначительно, водитель находится в реанимации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголовное дело завели после ДТП с детским автобусом под Псковом
- Объем онлайн-торговли в России вырос на 28% в 2023 году
- Минюст включил три организации в реестр нежелательных
- Гражданин Белоруссии задержан ФСБ за поджог подстанции в Туле
- Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
- Посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией
- Кабмин РФ выделил 20 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям
- Петербургский ученый получил срок за покупку индийских таблеток от сна
- АТОР: Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%
- Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta* за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru