Уголовное дело возбуждено в Рязани после смерти девушки из-за падения ветки

Уголовное дело возбудили в Рязани после падения на девушку ветки дерева. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье о халатности. В связи с инцидентом погибла девушка 1989 года.

Отмечается, что ветка обломилась от порыва ветра. Девушка умерла на месте происшествия до приезда скорой.

Инцидент произошел близ забора детского сада. В прокуратуре заявили, что с 2017 года на территории заведения не проводились удодовые работы за растительностью.





