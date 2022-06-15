Уголовное дело возбуждено в Рязани после смерти девушки из-за падения ветки
15 июня 202219:56
Уголовное дело возбудили в Рязани после падения на девушку ветки дерева. Об этом сообщает ТАСС.
Дело возбуждено по статье о халатности. В связи с инцидентом погибла девушка 1989 года.
Отмечается, что ветка обломилась от порыва ветра. Девушка умерла на месте происшествия до приезда скорой.
Инцидент произошел близ забора детского сада. В прокуратуре заявили, что с 2017 года на территории заведения не проводились удодовые работы за растительностью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru