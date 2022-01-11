Уголовное дело возбуждено против солдатов, давших пощечину памятнику
Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае в отношении двух солдат из видеозаписи с пощечинами памятнику воинам. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело возбуждено по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел в одной из воинской частей на Кубани. Видео об этом распространилась в Instagram после того, как один из военнослужащих его опубликовал.
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