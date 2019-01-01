Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области принял решение открыть уголовное дело по факту пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах. Информация об этом появилась на сайте СК РФ, передает RT. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё 13 пострадали. Как уточнил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель главы МЧС Илья Денисов, возгорание на ТЭЦ произошло из-за прорыва газопровода высокого давления.

Из трубы, подающей топливо на станцию, произошел выброс газа, после чего огонь перекинулся на соседние нежилые здания, отмечает Ura.ru. Пожар затронул объекты на территории транспортного предприятия. Столб пламени поднимался до 50 метров. Сейчас с огнём уже справились, пожарные дотушивают отдельные очаги.

Пожар в районе ТЭЦ на пересечении Волковского и Осташковского шоссе сняли с беспилотного аппарата. Видео с места происшествия публикует Телеканал «360». Общая площадь возгорания достигала 800 квадратных метров. Пожар тушили по третьему, повышенному номеру сложности.

